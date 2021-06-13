بيان من الاعلام الامني بشأن هجوم كركوك - عاجل

2021/06/13 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيان لخلية الإعلام الأمني:============= استشهاد ضابط برتبة نقيب في قوات الشرطة الاتحادية، اثناء تأديته الواجب المقدس بملاحقة فلول عصابات داعش الارهابي في قرية "علي اغير" بناحية الرياض في محافظة كركوك ضمن قاطع مسؤولية الفوج الأول اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية .حيث تجري القوات الأمنية الان عملية تفتيش بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.في الوقت ذاته تنعى خلية الإعلام الأمني هذا المقاتل البطل، وتؤكد ان قواتنا الامنية عازمة على الاستمرار في ملاحقة العناصر الإرهابية أينما كانت وسيكون القصاص العادل في القريب العاجل من الذين تلطخت ايدهم بدماء هذا الوطن.الرحمة والمغفرة لشهداء العراق كافة".============١٢ حزيران

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