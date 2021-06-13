2021/06/13 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

فاز المنتخب البلجيكي على نظيره الروسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن المجموعة B المقامة في الدنمارك ضمن بطولة أمم أورباسجل أهداف بلجيكا لوكاكو الدقيقة 10 واضاف مونيير الهدف الثاني بالدقيقة 34 كما اضاف لوكاكو الهدف الثالث بالدقيقة 88.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلجيكا تتغلب على روسيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلجيكا تتغلب على روسيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).