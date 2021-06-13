2021/06/13 | 00:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن استشهاد ضابط برتبة نقيب في قوات الشرطة الاتحادية اثناء تأديته الواجب المقدس بملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية في قرية "علي اغير" بناحية الرياض في محافظة كركوك ./ انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد ضابط بالشرطة الاتحادية في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد ضابط بالشرطة الاتحادية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).