فرع نقابة الصحفيين بالبصرة يؤكد : دوائر حكوميّة في المحافظة تعرقل عمل الصحفيّين / موسع

2021/06/13 | 00:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / ندّدَ فرع نقابة الصحفيّين العراقيّين في البصرة، " بالتصرفات المستمرة التي تبدر من الدوائر والمؤسسات الحكوميّة تجاه الصحفيّين والإعلاميّين، عادا إياها مؤشراً خطيراً ينذر بكبت حرية الإعلام وعرقلت نقل الصورة الحقيقيّة ومحذراً من استمرارها.وذكر رئيس فرع النقابة صادق العلي في تصريح صحفي" إن “ما حدثَ مساء أمس الاول الجمعة، للصحفيّ "فؤاد الحلفيّ" من قبل دائرة صحة البصرة وقوى الأمن المرتبطة بها، ومحاولتهم منعه من ممارسة عمله الصحفيّ بكل حرية، لن يمر مرور الكرام وسيكون للنقابة موقف حازم تجاه كل التصرفات التي تعرقل سير العمل الإعلاميّ في البصرة”.واضاف أن “القيادات الأمنيّة في البصرة وعلى رأسها رئيس اللجنة الأمنيّة العليا المحافظ أسعد العيدانيّ مدعوة لمتابعة هذا الملف المهم من الانتهاكات التي تطال الصحفيّين والإعلاميّين ووضع حد لها، سيما فيما يخص المؤسسات الصحيّة في المحافظة والتي كانت وما زالت تمارس عملها تجاه الإعلام بجهلٍ تامٍ بالصلاحيات القانونيّة والدستور العراقيّ وما كفله لأصحاب الرسالة الإعلاميّة المقدسة”.واكد العلي أن النقابة ستمارس دورها الذي كفلهُ القانون والدستور، وسيكون القضاء العراقيّ هو الفيصل بينها وبين هذه المؤسسات./انتهى

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