الكاظمي عن

2021/06/13 | 00:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

عدّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن مجزرة سبايكر حدثت نتيجة غياب منهج الدولة.

وقال الكاظمي في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، " نستذكر اليوم شهداء سبايكر، تلك الفاجعة التي صب فيها الإرهاب همجيته على شباب غدر بهم غياب منهج الدولة قبل حراب الإرهابيين القتلة".

وأضاف أنه "علينا جميعا تحمل مسؤولية تعزيز قدرات قواتنا البطلة والتأسيس لنهج حكم يوفر الحياة الكريمة ويمنع اجترار الكوارث الوطنية".

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