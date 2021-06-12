صحيفة: اللبنانيون يتدفقون على غرب أفريقيا هربا من أزمة بلادهم

2021/06/13 | 00:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط تقرير من مجلة "إيكونوميست" البريطانية الضوء على الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي عصفت بلبنان وهوت بالمستوى المعيشي للبنانيين ما دفعهم إلى التفكير في مغادرة البلاد.

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