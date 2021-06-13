الحكمالوجيا و المعرفالوجيا - حسن عجمي

2021/06/13 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي الحكمالوجيا و المعرفالوجيا مصطلحان فلسفيان جديدان مرتبطان بارتباط ضروري.



الحكمالوجيا عِلم الحكمة بينما المعرفالوجيا عِلم المعرفة.



و الحكمة و المعرفة مرتبطان بالضرورة فالحكمة تتضمن المعرفة لأنها تعبير عن المعارف بينما المعرفة تؤدي إلى الحكمة لأنَّ المعرفة فن صياغة كل المعتقدات الممكنة التي من ضمنها الحكمة المُعبِّرة عن المعارف.



الحكمالوجيا فن التعبير عن المعارف الحكمالوجيا ......





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