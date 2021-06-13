شارعٌ: شهيدُ الكلمة فرج فودة - فاطمة ناعوت

2021/06/13 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت حين تتجوّل في شوارع مدينة "قرطبة" الإسبانية، ستجدُ مدرسة Averroes، وجامعة Averroes وشارع Averroes وميدان Averroes، وهلم جرّا.



أما Avveroes فهو الاسم الغربي للشيخ الإسلامي الأندلسي المثقف الفيلسوف والطبيب والقاضي والفلكي والفيزيائي ابن القرن الثاني عشر: “أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد"، الذي كان سببًا مباشرًا في نهضة أوروبا بعد تقديمه شروحًا قيّمة لأفكار الفيلسوف الإغريقي "أرسطو"، الذي شيدت أوروبا ......





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