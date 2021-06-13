بداية نارية

2021/06/13 | 01:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع هداف بلجيكا، روميلو لوكاكو، هوايته المفضلة بتسجيله ثنائية لفريقه ليقوده إلى فوز عريض على روسيا بثلاثية نظيفة، السبت، في سان بطرسبورغ الروسية في منافسات المجموعة الثانية من كأس أوروبا لكرة القدم.

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