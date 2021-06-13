السر الإلهي الأعظم - وليد مهدي

2021/06/13 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#وليد_مهدي (1)البديهيات لدى المتدين تفترض مقدما إن الله تحدث بكل شيء عن نفسه ، كأنما صورة وفهم الرب متكاملة لديه .و من حيث المنطق البسيط ، فهذه مسلمات غير صحيحة ، سواء كان الإله موجودا ام لا .



الكتب و الرسالات السماوية و نظريات العلوم المعاصرة عن أصل الكون لا تزال غامضة في جوهر بديهياتها ، و الله ، أو أصل الكون وكل ما بطن هذا الوجود ، لم يزل مجهولا لا تعرف الكثير من أسراره بمقياس مبسط وهو :العقل ا ......





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