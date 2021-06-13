بيان من الاعلام الامني بشأن هجوم كركوك

2021/06/13 | 01:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أصدرت خلية الإعلام الامني، الأحد، بياناً بشأن الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في كركوك.

وقالت الخلية في البيان، إن "ضابطاً برتبة نقيب في قوات الشرطة الاتحادية استشهد اثناء تأديته الواجب المقدس بملاحقة فلول عصابات داعش الارهابي في قرية (علي اغير) بناحية الرياض في محافظة كركوك، ضمن قاطع مسؤولية الفوج الأول اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية".

وأضافت، أن "القوات الأمنية تجري الآن عملية تفتيش بحثاً عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".

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