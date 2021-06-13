بلجيكا تفوز على روسيا بثلاثية نظيفة

2021/06/13 | 01:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ظفر المنتخب البلجيكي بنقاط مباراته امام نظيره الروسي بعد الفوز عليه بثلاثة نظيفة ضمن منافسات يورو2020.وسجل اهداف المباراة لوكاكو في الدقيقة 10 و 88 وتوماس في الدقيقة 34 ./انتهى3

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