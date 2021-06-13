"أنقذوا الطفل المغتصب".. مركز حكومي يستجيب بعد فيديو أشعل غضب السعوديين

2021/06/13 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع فيديو تم فيه تصوير أحد الأطفال بوضعية غير طبيعية الجدل في السعودية، ما خلق اعتقادا بأنه يتعرض للاغتصاب، الأمر الذي دفع نحو ظهور هاشتاغ #أنقذوا_الطفل_المغتصب ضمن المواضيع المتصدرة لموقع تويتر في السعودية.

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