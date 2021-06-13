الكاظمي يطلق خطة شاملة لنهضة خدمية في ذي قار

2021/06/13 | 03:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

ذي قار: حازم محمد حبيب

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الحكومة الاتحادية تولي محافظة ذي قار أهمية كبرى وتسعى لإيجاد نهضة خدمية شاملة فيها، مبيناً أن التراجع الأمني قد أخّر عملية الإعمار في ذي قار وتقديم الخدمات للمواطنين، مشدداً على أن الاستقرار النسبي الذي تشهده المحافظة يجب أن يرافقه الإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية والعمرانية كي نخلق فرصة أمل للمواطنين، مبيناً أن الأمن أساس كل شيء، فبدون أمن لا يمكن المضي نحو الإصلاح والعمران والازدهار.

وافتتح الكاظمي عقب وصوله إلى محافظة ذي قار في وقت مبكر أمس السبت، المحطة الغازية المركبة في الناصرية، ونقل المكتب الإعلامي عنه قوله: "ستقدم المحطة في هذه المرحلة 500 ميكاواط للمحافظة وللشبكة الوطنية، وفي المرحلة الثانية من إكمال المحطة ستضاف 250 ميكاواط بالاستفادة من الغازات الناتجة من المرحلة الحالية كمصدر لتوليد الطاقة بدل الوقود"، وتابع:"افتتحنا قبل شهر محطة المثنى وهي أيضاً محطة مركبة، وسنفتتح قريباً محطة سامراء التي أكملت مؤخراً".

وقال رئيس الوزراء: "ركزنا جهودنا على تحويل الاهتمام نحو محطات الطاقة الشمسية بدلاً من محطات الوقود، وتعمل الحكومة بكل جد على إكمال الربط الكهربائي مع دول الجوار، وستساعد هذه الخطط المتكاملة على حل معضلة الكهرباء المتراكمة والمتراكبة بشكل نهائي في العراق، والمعضلة تتطلب حلولاً جادة وشجاعة ،وهذا ما تعمل عليه الحكومة بكل قوة".

ثم توجّه الكاظمي رفقة الوفد الوزاري، إلى مطار الناصرية الدولي.

وقال في أثناء وضعه الحجر الأساس للمطار: إن "مطار الناصرية الدولي سيفتح آفاق الاستثمار والسياحة الدولية في المحافظة كما سيوفر المشروع فرص عمل كثيرة لأهلنا وشبابنا في ذي قار"، لافتاً الى أن "المشروع اعتمد مخططات حديثة تجعل منه مطاراً حيوياً يقدم الخدمات للمسافرين لمحافظة ذي قار والمحافظات المحيطة بها وللمستثمرين والسواح من مختلف دول العالم".

وأضاف أن "هناك اهتماماً كبيراً بمحافظة ذي قار بعد زيارة قداسة البابا التي مثلت نجاحاً كبيراً للعراق في الأوساط الدولية"، مبيناً أن "المطار سيجلب الآلاف من السوّاح سنوياً، وينشّط حركة الاستثمار في مختلف القطاعات في المحافظة، كما نسعى إلى أن نصنع منه مركزاً مهماً للشحن الجوي في المنطقة، نظراً لموقع المحافظة الستراتيجي".

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