التقاعد: لا زيادة في الرواتب إلا بقانون

2021/06/13 | 03:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: علي موفق

اكدتْ هيئة التقاعد العامة عدم ورود تعليمات او ضوابط تتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين بعد رفعها مخاطبات الى رئاسة الوزراء بهذا الصدد خلال المدة الماضية.

وشهد الشهر الماضي تنظيم تظاهرة من قبل المتقاعدين للمطالبة بزيادة رواتبهم التي اصبحت لا تسد متطلبات حياتهم المعيشية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، داعين الجهات المعنية الى انصافهم نظرا لما قدموه للبلد طيلة مدة خدمتهم بالدولة.

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