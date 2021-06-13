مواجهات في تونس بعد تظاهرة مناهضة لعنف الشرطة

2021/06/13 | 03:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعلت مواجهات بين شبان مع عناصر من الشرطة، مساء السبت، في ضواحي تونس العاصمة، بعد ساعات قليلة على خروج تظاهرة مناهضة للحكومة وعنف الشرطة عقب حادثة وفاة أحد الشبان بُعيد توقيفه.

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