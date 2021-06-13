رئيس الوزراء لأهالي ذي قار: «الحكومة مكّبلة»

2021/06/13 | 05:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، محافظة ذي قار التي تشهد تظاهرات واسعة بين الفينة والأخرى، وفيما أكد الكاظمي اعتقال مجاميع من قتلة المتظاهرين، شدد على أن حكومته مكبلة بسبب إجراءات الموازنة.

والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته محافظة ذي قار، بمجاميع عدّة من شباب المحافظة الذين يمثلون المتظاهرين فيها، من الخريجين وغيرهم.

وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي، فإن الكاظمني قال إن «ما يُطالب به المتظاهرون لا يخرج عن طموح ما تعمل عليه الحكومة، وما هي عازمة على تنفيذه، وإنها قد وضعت نصب العين هدف التنمية الإقتصادية التي توفر فرص العمل والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية، وباقي مطالب الشباب المتظاهر، كما تعمل على تنفيذ الانتخابات المبكّرة بما يضمن أن تكون الصناديق هي المعبر الأساس والحقيقي عن صوت العراقيين، والوسيلة الكفيلة بديمومة حضور المطالب في ساحة القرار».

والتقى رئيس مجلس الوزراء كلا على انفراد بوالدة شهيد التظاهرات عمر سعدون ووالد الناشط المختطف سجّاد العراقي، وبين أن تغييب الناشطين والاعتداء عليهم يأتي ضمن معركة تخوضها الدولة بالضد من الفساد والخراب وتمدد العابثين المفسدين اضافة الى المتاجرين بالمطالب، حيث اختار الشباب مكانهم في خندق المواجهة مع هؤلاء منذ اللحظة التي خرجوا فيها للتظاهر من أجل العراق، مؤكدا اننا في الوقت الذي نرفض فيه منطق الانتقام، الا اننا عازمون على احقاق الحقوق وفق الاليات القانونية والقضائية التي تعيد للدولة هيبتها، وتعزز ثقة المواطن وامن مستقبله.

من جانب آخر، اكد رئيس مجلس الوزراء خلال عقده اجتماعا امنيا مع القيادات الامنية في محافظة ذي قار، ان المحافظة عانت من وضع أمني صعب جدا خلال العام الماضي وقد أثر ذلك في وضع الأهالي وحياتهم اليومية.

وبين الكاظمي ان «التراجع الأمني اخّر عملية الاعمار في المحافظة وتقديم الخدمات للمواطنين، ونحن اليوم أمام وضع جديد في المحافظة، هناك استقرار نسبي يجب الحفاظ عليه وتطويره»، مشددا «يجب أن يترافق هذا مع الإسراع في انجاز المشاريع الخدمية والعمرانية كي نخلق فرصة أمل للمواطنين، خاصة للشباب الذين عانوا من المشاكل لمدة طويلة ولم تمنح لهم فرصة العمل لصالح محافظتهم».

واضاف «وجهنا الاجهزة الأمنية كافة بالتعاون المكثف والعمل الجاد لمنع أي خروقات، و الأمن أساس كل شيء، فبدون أمن لا يمكن المضي نحو الإصلاح والعمران والازدهار.

ووضع رئيس مجلس الوزراء حجر الأساس لمطار الناصرية الدولي.

وقال الكاظمي في كلمة له على هامش مراسم وضع الحجر الأساس للمطار، إن مطار الناصرية الدولي سيفتح آفاق الاستثمار والسياحة الدولية في المحافظة، كما سيوفر المشروع فرص عمل كثيرة لأهلنا وشبابنا في ذي قار.

ولفت إلى أن المشروع اعتمد مخططات حديثة تجعل منه مطاراً حيوياً يقدم الخدمات للمسافرين لمحافظة ذي قار والمحافظات المحيطة بها وللمستثمرين والسواح من مختلف دول العالم. وأردف بالقول إن هناك اهتماما كبيرا لمحافظة ذي قار بعد زيارة قداسة البابا والتي مثلت نجاحاً كبيراً للعراق في الأوساط الدولية.

وبين رئيس مجلس الوزراء: إن المطار الآلاف من السوّاح سنوياً، وينشّط حركة الاستثمار في مختلف القطاعات بالمحافظة، كما نسعى الى أن نصنع منه مركزاً مهماً للشحن الجوي في المنطقة، نظراً لموقع المحافظة الستراتيجي.

وتابع قائلا: تم توقيع عقد المطار مؤخراً وقد هيأنا كل المقدمات لإطلاق بنائه، ونحن جادون لمواصلة دعم المشروع لاكماله في المدة المقررة.

ووجه الكاظمي حزمة توجيهات إلى المسؤولين في محافظة ذي قار، فيما أعتبر أن الحكومة الحالية «مكبلة» بسبب تقييد الموازنة المالية.

وقال الكاظمي في الاجتماع الذي ترأسه والذي ضم مدراء الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار إن «مشاريع الاعمار والخدمات في محافظة ذي قار تأخرت لأعوام طويلة، وذلك بسبب الأزمات المتراكمة والمستمرة»، مضيفا «نحن اليوم أمام استقرار نسبي يجب أن نحافظ عليه ونستثمره للمضي بقوة نحو تقديم الخدمات لأهلنا في المحافظة واطلاق واكمال المشاريع العمرانية فيها».

وتابع، «هناك مشاريع ستراتيجية مثل مطار الناصرية الذي وضعنا اليوم حجر الاساس للانشاء والتأهيل، ادعو الجميع للتعاون على إنجازه بأسرع وقت ممكن».

وأعتبر أن «المشاريع الكبيرة في محافظة ذي قار مثل مطار الناصرية قد تفتح المجال لاستثمارات عدة ومتنوعة في مجالات السياحة والنقل والتجارة».

وقال الكاظمي «سبق وان وجهت الوزراء بعقد زيارات منتظمة الى محافظة ذي قار والاهتمام بمشاكلها وقضاياها، واجدد اليوم توجيهاتنا للوزراء باستمرار المجيء الى الناصرية والاهتمام بالمشاريع المتلكئة والعمل على تطوير المحافظة».

وأضاف، «وجهنا الأخوة العاملين في إدارة المحافظة بالعمل الجاد والدؤوب والتنسيق المستمر والتعاون على تحسين وضع المحافظة، ووجهنا بجرد المشاريع المتلكئة لمعالجتها، فأهالي الناصرية هم أهلنا ويستحقون منا كل الجهد والإخلاص، بعد سنوات الحرمان والمشاكل المتراكمة التي عانوا منها»، مستدركا أن «الحكومة الحالية مكبلة بشكل كبير بسبب تقييد الموازنة المالية». وافتتح الكاظمي مستشفى الناصرية التعليمي في محافظة ذي قار. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي افتتح مستشفى الناصرية التعليمي بحضور والدة الشهيد عمر سعدون احد شهداء التظاهرات».

وقال الكاظمي، « نفتتح على بركة الله مستشفى الناصرية وهي من أحدث المستشفيات في العراق وتتضمن اقساما عدة في مختلف الاختصاصات الطبية.

وأضاف، «تابعنا تجهيز المستشفى بأحدث المعدات الطبية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى»، مؤكدا، ان «المستشفى تستوعب حاليا 492 سريرا، وسنعمل في المراحل المقبلة على تطويرها لتتضمن سعة اضافية».

واكد الكاظمي، ان « المستشفى ستديرها الكوادر الطبية من المحافظة نفسها، وهذا سيخلق فرص عمل كثيرة لأبنائنا الخريجين في مختلف الاختصاصات الطبية»، مضيفا، انه «من المقرر أن يتم اسناد الكوادر الطبية بخبرات طبية خارجية مستقبلا».

واشار الى أن «مجلس الوزراء وجه وزارة الصحة بالإسراع في اكمال باقي المستشفيات المتلكئة في مختلف مناطق العراق».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء لأهالي ذي قار: «الحكومة مكّبلة») نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء لأهالي ذي قار: «الحكومة مكّبلة») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).