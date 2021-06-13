وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد يستقبل بعثة الاتحاد الاوربي الاستشارية

2021/06/13 | 05:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود بعثة الاتحاد الاوربي الاستشارية في مقر الوكالة، وفي بداية اللقاء نقل تحيات وزير الداخلية عثمان الغانمي، بحضور مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء الدكتور سعد معن وعدد من قادة الوكالة والقيادات الاخرى.

حيث تم عقد اجتماع مع وفد البعثة بشأن موضوع الانتخابات القادمة وادامة ‏التنسيق المشترك والتواصل ‏معاً لتحقيق الاستفادة القصوى ‏من الدعم الدولي المقدم للعراق من اجل انجاح الانتخابات.

وبين الوكيل ان وزارة الداخلية على اتم الجاهزية والاستعداد لتأمين الحدث الانتخابي القادم، مشيرا الى ان الوزارة وفرت جميع الامكانيات والمتطلبات التي تعزز الامن للناخبين والمراكز الانتخابية وتم وضع الخطط الامنية بالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى.

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