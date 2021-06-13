فيديو.. هبوط اضطراري لطائرة أميركية بعد تهديد راكب بإسقاطها

2021/06/13 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُجبرت طائرة كانت متوجّهة من مدينة لوس أنجليس الأميركية إلى أتلانتا على تغيير مسارها للقيام بهبوط اضطراري عندما هاجم أحد الركاب مضيفين وهدد بإسقاطها، وفق ما أفادت السلطات.

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