"فجأة أصبح كل شيء مظلما".. صياد أميركي يروي قصة نجاته بعدما ابتلعه الحوت

2021/06/13 | 05:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال صائد كركند إن حوتا ابتلعه بشكل كامل، قبالة سواحل ولاية ماساتشوستس الأميركية، الجمعة، إلا أنه تمكن من الخروج على قيد الحياة من فمه.

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