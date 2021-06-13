رئيس منظمة الصحة العالمية يطالب الصين بالتعاون في تحقيقات أصول كورونا

2021/06/13 | 06:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس منظمة الصحة العالمية، السبت، الصين بالتعاون في التحقيقات بشأن أصول فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نقاش تطرق له القادة في مجموعة السبع حول أسباب تفشي الفيروس، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

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