النمو الاقتصادي لمنطقة مجموعة العشرين يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة

2021/06/13 | 07:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عاد النمو الاقتصادي لمنطقة مجموعة العشرين إلى مستوى ما قبل جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" خلال الربع الأول من عام 2021، حيث نما بنسبة 0,8 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2020.جاء ذلك بحسب تقرير نشرته منظمة التعاون الاقتصادي …

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