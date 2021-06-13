للخروج من عباءة النفط.. العراق يكشف تفاصيل برنامج إصلاح اقتصادي وموعد تطبيقه

2021/06/13 | 07:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول للعراق وموعد انطلاقه.وأكد مظهر محمد صالح، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، امتلاك فرصة لجعل العراق …

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