بالفيديو: ميركل تتعرض لموقف محرج بسبب كورونا

2021/06/13 | 07:15 - المصدر: NRT عربية

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صورة ارشيفية

فوتو: ميركل

منذ 7 ساعة

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تعرضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى موقف محرج لدى وصولها إلى بريطانيا لحضور قمة مجموعة السبع، حيث قامت بمصافحة العضو الأول في حفل الترحيب قبل أن يذكرها بعد ذلك بعدم مصافحة بقية زملائه، بسبب قيود كورونا.

وكانت ميركل ترتدي قناع وجه عند وصولها إلى قمة كورنوال.

وعقدت محادثات في قمة مجموعة السبع بشأن أفضل طريقة للمضي قدما في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد عدد من الخلافات حول بروتوكول آيرلندا الشمالية.

وبعد أشهر من لقاءات عبر الفيديو اجتمعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تستضيفها بريطانيا للبحث في المشكلات العالمية، وسط تصميم القادة على تأكيد وحدتهم في مواجهة الأزمات العالمية بدءاً بالمناخ والوباء مع التركيز على إعادة توزيع مليار جرعة لقاح ضد «كوفيد - 19»، والذي عد غير كاف من المنظمات الإنسانية والخيرية التي انتقدت بشدة الموقف.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مجموعة السبع ستطلب أيضا تحقيقا جديدا من منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس «كورونا».

وكانت مكافحة الاحترار المناخي أولوية أخرى في القمة التي تعتمد الحياد الكربوني، قبل مؤتمر الأمم المتحدة الرئيسي حول المناخ (مؤتمر الأطراف السادس والعشرين) المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) في اسكوتلندا.

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