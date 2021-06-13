طقس العراق: عواصف ترابية كبيرة و رياح في هذه المحافظات

2021/06/13 | 07:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 7 ساعة

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تشير حالة الطقس، السبت، الى حدوث عواصف ترابية ببعض مناطق البلاد خلال الساعات المقبلة .

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية في منشور له على فيسبوك تابعه NRT عربية، (12 حزيران)، ان "الغبار ينتشر على مساحات واسعة من ذي قار وغرب البصرة وميسان وواسط، اضافة للكويت والمنطقة الشرقية من السعودية "، موضحا ان "هبات الرياح وصلت الى مابين (70-80) كم بالساعة".

واضاف عطية، ان "الرياح ستهدأ ليلا ثم تعاود النشاط ظهر ومساء الاحد ايضا في المناطق اعلاه اضافة لمدينة ميسان وجنوب واسط".

واوضح في الخريطة ادناه مصدر الغبار في العراق وشمال شرق السعودية :

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