غرامة بحق رئيس دولة خالف إجراءات كورونا

2021/06/13 | 07:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فُرضت على الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو السبت غرامة قدرها نحو مئة وثمانية دولارات لمشاركته، بدون وضع كمامة أو اتّخاذ إجراءات وقائيّة، في تجمّع لراكبي درّاجات ناريّة في ولاية ساو باولو.

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