2021/06/13 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع مساعي توفير اللقاحات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تتجه بعض الدول إلى جعل التطعيم إلزاميا بطريقة أو بأخرى، الأمر الذي يثير التساؤل حول صحة إجبار الحكومات لمواطنيها تلقي اللقاح، وهو ما أجابت عليه دراسة جديدة نشرها موقع "ساينس أليرت".

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