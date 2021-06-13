2021/06/13 | 08:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بخطى واثقة تقود السلطات المتربعة على عرش لبنان الدولة إلى حتفها.وعلى رأسها السيد نصرالله الذي يملي إرادته على متنفذيه في الدولة العلية، فيطلق مزيدا من اللاءات: "لا حكومة ولا اعتذار ولا استقالة ولا انتخابات"؛ لا أدري لم احتاج لأن يلعب دور المعارض ويتحفنا بتهديده باستيراد النفط من إيران!! كان بإمكانه إغلاق المعابر التي يحرسها لتهريب نفطنا وأدويتنا المدعومة بدولاراتنا، مفرغاً خزنة المصرف المركزي من العملات الصعبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان سجن وشعبه مخدّر بالتعذيب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان سجن وشعبه مخدّر بالتعذيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).