2021/06/13 | 08:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزرجي يؤكد نجاح المنافسات الختامية لبطولة أندية العراق بالسباحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/13 | 08:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزرجي يؤكد نجاح المنافسات الختامية لبطولة أندية العراق بالسباحة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزرجي يؤكد نجاح المنافسات الختامية لبطولة أندية العراق بالسباحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).