2021/06/13 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة يرى البعض أن الموضوعية تقتضي محاكمة رموزا سياسية، لعبت أدوارا حاسمة في تأريخ مجتمعاتنا الحديث، مثل جمال عبد الناصر وصدام حسين، وفق صيغة أن تلك الرموز لها ما لها وعليها ما عليها.



قسم من هذا البعض يتمسك بهذا المنهج، قناعة منه بكون الرموز والشخصيات التأريخية، مثلها مثل كل أنسان تتشكل من وجوه متباينة، بعضها سلبي وبعضها الآخر أيحابي، وأن من غير الإنصاف إهمال أي وجه منها.وثمة جزء آخر من البعض ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهامشي والحاسم في تجارب الأمم - عبدالله عطية شناوة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهامشي والحاسم في تجارب الأمم - عبدالله عطية شناوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).