النظام الطائفي السياسي في لبنان منهج تاريخي متخلَّف تأصيل تاريخي، وواقع مرحلي، وآفاق مستقبلية (3/ 3) - حسن خليل غريب

2021/06/13 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_خليل_غريب ثالثاً: صراع ديوك سلطة النظام الطائفي السياسي في لبنان إلى أين؟النتائج ترتبط دائماً بالمقدمات.



فإذا ظلَّت المقدمات ثابتة ومتحجرة، ستكون النتائج على شاكلتها.



وهكذا، ولأن النظام الطائفي السياسي في لبنان وليد منهج تجربة متصرفية لبنان التي مضى عليها مائة وخمسين عاماً، بأسسه ووسائله، لا نعتبر أن الأحزاب التي شاركت في السلطة منذ اتفاق الطائف في العام 1989، أحزاب شابة حتى ولو كانت جديدة بالشكل فهي تل ......





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