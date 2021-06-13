سبينوزا والسبينوزية حسب الشارح بول جانيت - زهير الخويلدي

2021/06/13 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي ترجمة:" أولئك الذين يرغبون في شرح جميع حقائق التاريخ الفلسفي والأدبي من خلال الظروف الخارجية والمناخ والبيئة، سيشعرون بالحرج الشديد لإخبارنا عن سبب ظهور العبقرية الأكثر تأملاً وتجريدًا في العصر الحديث في فرنسا.



حضن الأكثر عملية، الأشخاص الأكثر مجتهدة، والأكثر ارتباطًا بالأشياء الأرضية الموجودة في أوروبا، لماذا باختصار ولد سبينوزا في هولندا.



عندما نزور هذا البلد المثير للاهتمام والأصلي للغاية، ......





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