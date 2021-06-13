البرازيل تسجل 78700 إصابة جديدة بكورونا

2021/06/13 | 08:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيلها 78700 إصابة و2037 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 78700، مقابل 88092 الخميس و85149 الجمعة، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى حوالي 17.374 مليون حالة.وذكرت الوزارة أنها رصدت […]

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