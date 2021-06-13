الامن العراقي: الكاميرات الحرارية والأبراج أثبتت فاعليتها على الحدود مع سوريا

2021/06/13 | 09:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، عن مهام القوات الأمنية في تحصين الحدود العراقية - السورية لمنع تسلل الإرهاب، فيما أكدت أن الاستعانة بالكاميرا...

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