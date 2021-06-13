الدولار يخلق أزمة إقتصادية ويزيد نسبة الفقر بالعراق

2021/06/13 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب، منصور البعيجي، اليوم الأحد، أن استمرار ارتفاع أسعار الدولار خلقت أزمة اقتصادية وزادت من نسبة الفقر في العراق.

وقال البعيجي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة مطالبة بإتخاذ خطوات سريعة للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لأنه خلق ازمة اقتصادية واضر بشريحة كبيرة جدا من ابناء الشعب العراقي وزاد من نسبة الفقر في البلد واثقل كاهل المواطن بصورة كبيرة جدا لا يمكن السكون عنها".

وأضاف، أن "هذا الارتفاع الغير مسبوق بسعر الصرف والذي طالما حذرنا من تداعياته انعكس سلبا على حياة المواطنين خلال الضرف الحالي بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية والادوية بصورة كبيرة جدا والمواطن اليوم يعاني من تدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية ولم يلتمس حل لهذه الازمة".

وأكد، أن "على الحكومة ان يكون لها موقف وتتخذ خطوات سريعة للحد من هذا الارتفاع ومراقبة اسعار صرف الدولار والاسواق التي تشهد ارتفاع كبير جدا بالأسعار للمواد الغذائية والادوية لأنه من غير المعقول ان يستمر هذا الامر بدون حل لان الامر يسير الى ما لا يحمد عقباه اذا لم تتخذ الجهات المعنية الخطوات المناسبة لهذه الازمة".

ولفت إلى أن "ارتفاع اسعار النفط بالأسواق العالمية يجب ان ينعكس ايجابا على اقتصاد البلد الذي شهد تدهورا كبيرا خلال الفترة السابقة بسبب جائحة كورونا وقرار رفع سعر صرف الدولار بالبلد".

وأعرب، عن "أمله من الحكومة ان تتخذ الخطوات المناسبة للحد من الضرر الذي خلفه رفع سعر الصرف للدولار الذي اضر بصورة مباشرة على حياة المواطن الذي يأمل خيرا من الحكومة لا ان تتخذ هكذا قرارات حرقت الاسواق وضاعفت من نسبة الفقر بالبلد" .

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