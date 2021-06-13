نقابة الصحفيين العراقيين تحتفل بعد غد الثلاثاء بالعيد الوطني للصحافة العراقية

2021/06/13 | 09:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تحتفل نقابة الصحفيين العراقيين والأسرة الصحفية بعد غد الثلاثاء الخامس عشر من حزيران بالعيد الوطني للصحافة العراقية ذكرى صدور صحيفة الزوراء في مثل هذا اليوم من عام 1869 .وستستقبل نقابة الصحفيين المهنئين بهذه المناسبة في مقرها بكرادة مريم اعتبارا من الثلاثاء والايام التالية./انتهى

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