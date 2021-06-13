2021/06/13 | 09:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن الذين يعانون السمنة المفرطة ويمارسون التمارين الرياضية ‏بانتظام معرضون لخطر ‏الإصابة بأمراض شديدة، على رأسها مرض السكري‎.‎ وقالت الدراسة التي أعدها باحثون في‎ ‎جامعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة جديدة تكشف تفاصيل خطرة عن السمنة المركز الخبري الوطني.

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