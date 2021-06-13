بارزاني يلبي دعوة رسمية تلقاها من ولي عهد أبو ظبي لزيارة الامارات

2021/06/13 | 09:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيسُ اقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني، مع ولي عهدِ ابو ظبي محمد بن زايد في مجمل الأوضاع ِ السياسية في العراق والعلاقاتِ بين إقليم كردستان ودولة الامارات.جاء ذلك في إطار الزيارة التي بدأها البارزاني الى الامارات والتي جاءت تلبية … Readmore

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