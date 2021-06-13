نائبة عن تحالف الفتح تؤكد ان مجلس النواب شبه معطل ودوره التشريعي والرقابي اصبح غائبا

2021/06/13 | 09:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائب عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الاحد، ان مجلس النواب شبه معطل ودوره التشريعي والرقابي اصبح غائبا خصوصا بعد التصويت على حل المجلس.وقالت الحامدي إن “مجلس النواب شبه معطل دوره التشريعي والرقابي غائب خصوصا في الايام الاخيرة، حيث … Readmore

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