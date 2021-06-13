وزارة الصحة توضح بشأن امكانية فرض حظر للتجوال لمواجهة كورونا

2021/06/13 | 09:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، رفعها توصيات تتعلق برفع الحظر الجزئي المفروض في معظم محافظات البلاد.

وذكر مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح تابعه NRT عربية، (13 حزيران 2021)، ان "الوزارة لم ترفع حتى الآن أية توصيات تتعلق برفع الحظر الجزئي بأكمله أو تقليص ساعاته، لأن الوضع الوبائي الحالي غير مستقر ولا يسمح بتحقيق هذا الأمر".

واضاف الحلفي، انه "استحالة العودة إلى الحظر الشامل حاليا في ظل الإقبال على التطعيم باللقاحات"، مبينا أن "تطبيقه يعتمد على التغيير جراء ارتفاع أعداد إصابات كورونا في الموقف الوبائي اليومي".

واوضح، أن "عدد الملقحين الإجمالي تجاوز 700 ألف شخص وهو رقم قليل وليس بمستوى الطموح"، محذرا من "وجود تهاون كبير من قبل المواطنين، وعدم الالتزام بالإجراءات الصحية وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة ما يدعونا إلى اتخاذ إجراءات شديدة، لأن المرحلة المقبلة تتطلب بذل ومضاعفة الجهود في توعية المواطنين وزيادة حملات المسح المستمر".

واشار الحلفي، الى ان "الوزارة تؤكد باستمرار على الالتزام بالشروط الصحية من ارتداء الكمامات والتباعد من أجل كسر سلسلة انتشار المرض، لكن هناك عزوفا من قبل المواطنين، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات".

ويجري تطبيق الحظر الجزئي حاليا في بغداد والمحافظات من الساعة 9 مساء حتى الخامسة فجرا في كل ايام الاسبوع، بحسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

N.A

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