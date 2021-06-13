وزير النفط يحدد السعر الذي سيصل اليه النفط خلال النصف الثاني من 2021

2021/06/13 | 09:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقع وزير النفط احسان عبد الجبار، ألا تتجاوز أسعار النفط 75 دولارا للبرميل ولا تقل عن 68 دولارا خلال النصف الثاني من العام مع التزام أوبك وحلفائها بسقف الإنتاج.

وقال عبد الجبار في تصريح تابعه NRT عربية، الاحد (13 حزيران 2021)، ان "هناك مشاريع جديدة فيها اهتمام مشترك بين الجانبين ونتوقع أن إكسون موبيل ستبقى بجزء معين بالعراق في بعض الاستثمارات".

وأضاف، ان "شركة إكسون موبيل الأمريكية قررت مغادرة العمل في حقل غربي القرنة الأول لكنها ستبقى تعمل ببعض الاستثمارات في العراق".

وأوضح عبد الجبار، ان "وزارة النفط تدرس حاليا طرح جولة خامسة من جولات التراخيص للاستثمار في 5 حقول نفطية جديدة بالبلاد"، لافتا الى انه "يجري حاليا عمليات الدراسة والتدقيق مع الجهات الرقابية في الوزارة قبل الإعلان عن طرحها".

ويشار إلى أن بنك الاستثمار الأمريكي Goldman Sachs يتوقع أن تصل أسعار خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف ، ويراهن على أن الارتفاع الأخير في سوق النفط سيستمر حيث تعزز عمليات التطعيم النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على السلعة.

N.A

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