2021/06/13 | 09:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قدمت كتلة النهج الوطني، اليوم الأحد، عدة مقترحات لإنهاء تكرار الهجمات الإرهابية على قواطع ‏الأجهزة الأمنية.‏ وقال رئيس الكتلة، النائب عمار طعمة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “أساليب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقترحات نيابية لإنهاء تكرار الهجمات الإرهابية على قواطع الأجهزة الأمنية المركز الخبري الوطني.

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