قوباد طالباني يفتتح مستشفى في قضاء بنجوين

2021/06/13 | 09:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد 13/6/2021، الى قضاء بنجوين يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة اقليم كوردستان.

وافتتح نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان فور وصوله الى قضاء بنجوين مستشفى جلال محمود الاستشارية الى تتألف من 10 اقسام وتقدم خدمات كبيرة للمواطنين في قضاء بنجوين.

وتبلغ كلفة المشروع 2 مليار و250 مليون دينار عراقي وستوفر جميع الخدمات الصحية للمواطنين في قضاء بنجوين والمناطق الواقعة في اطراف القضاء.

واشاد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان بجهود جميع الذين ساهموا في بناء هذه المستشفى وقال: نامل ان تقوم هذه المستفى بتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

PUKmedia خاص

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