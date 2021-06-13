الحكيم: الانتخابات المقبلة أخطر من انتخابات 2005 ولا تأجيل لها وما عدا ذلك دعوات وأمنيات ليس إلا

2021/06/13 | 09:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، اليوم السبت، أن الانتخابات القادمة أكثر خطورة من انتخابات 2005، مستبعداً تأجيل الانتخابات، بالقول إن “الإنتخابات القادمة مدعومة بإرادة سياسية لإجرائها في موعدها المحدد فضلا عن الإرادة الدولية والدور الأممي في دعم العراق لإجراء … Readmore

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