التربية تعلن عن انطلاق امتحانات السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي

2021/06/13 | 09:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، انطلاق الامتحانات العامة لتلاميذ الصف السادس الابتدائي “النظاميين”، فضلاً عن طلبة الخارجي ومحو الأمية للعام الدراسي 2020 – 2021 .وقالت الوزارة في بيان، إنها “هيأت كافة المستلزمات اللوجستية والفنية الخاصة بالامتحانات العامة للمرحلة الابتدائية في جميع المحافظات ، بالإضافة الى انها وجهت مدراء المراكز الامتحانية باتخاذ الأمور […]

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