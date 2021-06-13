لعبة السماء - أمينة الخربوع

2021/06/13 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أمينة_الخربوع غدا أنتلعبة السماء لم تسمح باللقاء...سكون متوقف في حلقي يأكل الضجيج ينهش الصراخ...يقضم كلماتي ...سكون يلملم فراغي يهدهد اضطرابي...عدم مفزع.لم أخف يوما من خطواتي...كنت أتراجع ..أنسحب ببرود.أرحل الرحيل مفتاحي الخشبي...كؤوس الورد ذابلة...أيا ربيع أعندك أغنية لم تسمعها السماء؟أعندك لحن لم يشربه الغمام؟أنا مسلوبة مني...يوجعني أني.



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