المعلق والقادسية وسريع المطار.. قائمة بالشوارع والجسور المزدحمة في بغداد (صور)

2021/06/13 | 10:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهدت العاصمة بغداد، الأحد، اختناقات مرورية وازدحامات في بعض الشوارع وعقد التقاطعات والجسور.

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وأظهرت صور رصدها "ناس"، (13 حزيران 2021)، إغلاق مدخل حي القادسية الخدمي، ما تسبب بتشكل طوابير طويلة من المركبات، فيما شهد الجسر المعلق، زخماً مرورياً هو الآخر.

وبينت الصور، تكدس المركبات على الطريق السريع المؤدي إلى مطار المثنى، فضلا عن توقف حركة السير من تقاطع المطار المذكور ولغاية المفرق المؤدي إلى العطيفية.

وشهد الجسر الرابط ما بين منطقة الأعظمية والإسكان، زخما مرورياً شديداً.

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