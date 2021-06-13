"انفجار غاز" في الصين يخلف 11 قتيلا وعشرات الجرحى

2021/06/13 | 10:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 37 بجروح خطيرة، الأحد، جراء انفجار أنبوب غاز في منطقة سكنية بوسط البلاد، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن التلفزيون الصيني.

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