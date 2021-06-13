الكهرباء تحدد أسباب تفاوت ساعات التجهيز بين المحافظات

2021/06/13 | 10:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عزمها إدخال وحدات توليدية جديدة لرفع ساعات التجهير خلال الصيف الحالي، فيما عزت التفاوت بين المحافظات في ساعات التجهيز إلى “تهالك قطاع التوزيع وكثرة التجاوزات والعشوائيات”.ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مطلع في الوزارة قوله، إن “الشهر الحالي سيشهد إدخال عدد من المحطات الكهربائية التي ترفد المنظومة بطاقات […]

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