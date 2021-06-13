2021/06/13 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني في شتاء عام 2018 دبت الحياة من جديد في الاهوار العراقية بعد سنوات طويلة من الجفاف والتي خسرت فيها الأهوار الكثير من مساحاتها ومن حيواناتها ومن حياتها وتنوعها البيئي، وهاجر السكان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأهوار العراقية..



شبح الجفاف يلاحق السكان ويهدد حياتهم المركز الخبري الوطني.

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